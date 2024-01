La exorbitante cifra en euros que ganó Wanda Nara en la TV italiana

Wanda Nara se consagró campeona del Bailando con las Estrellas, uno de los certámenes más importantes de la televisión italiana, gracias a sus impecables performances e inmensa dedicación. En este contexto, se supo la exorbitante cifra en euros que ganó por haberse llevado el título mayor.“Todos hablaron de la cantidad de coreografías que tuvo que hacer Wanda para consagrarse, pero nadie habló de plata, es una montaña de euros la que le dieron a ella, a su bailarín y a su equipo”, aseguró Juan Etchegoyen en su programa,antes de dar a conocer el impresionante monto.“Yo te había contado hace unos meses que Wanda cobraba por mes unos 50 mil euros y por ganar el certamen a mí lo que me dijeron es que obtuvo un millón a repartir, la verdad es que es para felicitarla”, admitió el comunicador, también sorprendido por la exorbitante cifra. ¡La que puede, puede!Luego de que se anunciara la victoria de Wanda y La Rocca, el estudio se llenó de papelitos al ritmo de We are the champions, de Queen, y ambos se fundieron en un merecidísimo abrazo, tras varias semanas de duro entrenamiento que hizo mella en la mediática en los siete ritmos de baile que debieron practicar.“¡Cuántas horas de entrenamiento físico y mental para recordar tantas coreografías ¡¡Gracias sos un gran profesional!! Gracias Ballando con le Estelle, gracias Milly Carlucci por enseñarme tanto, por cuidarme y por hacerme conocer gente increíble. La gente que trabaja para vos es especial y los amo a todos”, escribió Wanda en un posteo en Instagram en la que se ve con la copa en el avión de regreso a Turquía.Wanda se mostró muy valiente durante la competencia, que coincide con su tratamiento para vencer a la leucemia que le detectaron en julio. En más de una oportunidad mencionó la enfermedad en las entrevistas del Ballando, señalando que sus médicos le aconsejaban competir como una terapia para enfrentar el tratamiento con más fuerza.