La reacción de Duki ante las osadísimas fotos de Emilia Mernes

Después de ser invitada a subir al escenario durante el show de Duki en River, Emilia Mernes y el rapero siguen afianzando su vínculo con demostraciones en las redes sociales. La cantante, que acaba de lanzar su disco y marca tendencia con cada apuesta que publica en Instagram, estrenó un jugado look y su novio no pudo evitar hacerle un picante comentario.Mernes posó con un osado top celeste al borde de la censura, formado por dos tiras que apenas cubren los pechos y cuello alto adornado con tachas metálicas plateadas estilo púas.Combinó la audaz prenda con un pantalón de jean azul de tiro bajo, flecos en la cintura y un aplique de flor en 3D al tono con la remera.Con una cortina negra de fondo estilo telón, la artista desplegó su audacia ante los flashes y Duki aprovechó la oportunidad para comentar.“Unas ganas de ser tela negra para cubrir la espalda”, escribió el cantante, y su mensaje se llenó de Me Gusta de los usuarios. Además, la publicación recibió cientos de elogios de los fanáticos, desde “No podés ser tan preciosa” hasta “Reina”.