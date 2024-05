Una fábrica que bajó persianas en Entre Ríos podría cerrar todas sus plantas

Daniel Bornico, director de Imperial Cord, una empresa líder en la fabricación de cámaras y neumáticos para bicicletas y motocicletas, habló de las motivaciones del cierre de su sucursal en Larroque, inaugurada en 2021. El empresario atribuye esta decisión a las políticas gubernamentales que, según él, favorecen cada vez más las importaciones.Unas seis personas de Larroque (Departamento Gualeguaychú), perdieron su empleo tras el cierre del taller de la firma “Imperial Cord”, que, desde junio de 2021, estaba dedicado a la confección de cámaras para ruedas de bicicletas.Uno de los ex trabajadores explicó que "llegaron con una escribana, nos explicaron que las importaciones perjudicaban a la empresa y que por eso debían cerrar. Nos indemnizaron y a los pocos días se llevaron todo el material y las herramientas y dejaron el galpón vacío".Así se sintetiza el episodio que le puso fin a una historia de un año y medio de producción en el galpón de calle Pauletti, que en su momento generó buenas expectativas por la generación de mano de obra.El sueño se desplomó, según Daniel Bornico, con el cambio de gobierno y las nuevas políticas económicas. “La obsesión del gobierno por aligerar las importaciones está perjudicando a la industria nacional”, afirmó Bornico.La reciente eliminación de reglamentos técnicos para la aduana, por la que ahora se permite un paso directo de productos que ya han sido revisados por el INTI, “es un claro ejemplo de cómo estas políticas están afectando a los fabricantes locales", detalló aA pesar de las explicaciones oficiales, Bornico sostuvo que hay un atraso cambiario que beneficia a los importadores, especialmente, cuando las devaluaciones son mínimas, mientras que los costos para los productores nacionales aumentan significativamente, incluso en dólares.La empresa, que también tiene una planta en San Martín, Buenos Aires y otra en Gualeguaychú, ya han experimentado una reducción en su producción y está considerando más recortes en el futuro cercano.“Si la situación continúa así, no tendré más opción que cerrar plantas para fin de año”, advirtió Bornico, destacando la imposibilidad de competir en un mercado que favorece las importaciones y pone en desventaja a la producción nacional.“Vamos mal, y si no hay cambios, la situación solo empeorará”, concluyó. Fuente: (ElArgentino)