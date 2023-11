Wanda Nara: “Las ganas de aprender y de seguir adelante valen más que todo”

Wanda Nara se lanzó como cantante con su nueva canción Bad Bitch. El tema se viralizó rápidamente y logró llegar a medio millón de visualizaciones en menos de una semana. Entre un sinfín de memes y críticas por su nueva faceta como música, la empresaria decidió responderle a sus haters con un contundente posteo.“Nunca imagine tanto con ‘Bad Bitch’. Gracias a todos ustedes por bancarme siempre en cada una de mis locuras”, escribió agradeciendo el apoyo incondicional.Acto seguido, remarcó: “No soy cantante, pero acá canto, no soy bailarina, pero estoy bailando, no era conductora, pero lo hice. En la vida solo cuentan las ganas con las que hacés algo”.“Quizás los haters tienen razón, nací sin talento, pero les puedo asegurar que la fuerza de las ganas de aprender y de seguir adelante a pesar de las críticas vale más que todo”, sostuvo. Y aconsejó: “Si tenés ganas de hacer o de ser alguien, no escuches los comentarios, simplemente mira fijos tus objetivos y anda por ellos”.En sus historias de Instagram, Wanda habló de su nueva faceta musical y se mostró orgullosa. “Lo hice porque me lo propuso gente muy talentosa que ama, vive y respira por la música. Estoy en buenas manos”, comentó.Sobre su próximo lanzamiento adelantó: “El próximo ya lo grabé. Nos falta el videoclip que lo grabaremos en Brasil. No puedo esperar a que lo escuchen... ¡Es increíble!”.