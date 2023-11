El escotadísimo look de la China Suárez que causó furor

En medio de rumores de romance con el cantante Lauty Gram, la China Suárez compartió con sus seguidores de Instagram y TikTok un video de baile al ritmo de La Culpa, su nuevo tema junto a The La Planta. Luego, publicó una serie de fotos en las que mostró el detalle el look que eligió para la coreo.La actriz optó por un conjunto sporty de jogging gris topo formado por un pantalón muy ajustado estilo leggings y una campera cropped que dejó el vientre al descubierto. Osada como ella sola, llevó el cierre bajo para sacar a relucir un sugerente escote, y se puso la capucha para darle un aire de misterio al look.Pero el vestuario no fue lo único destacado del estilismo. Además, la artista se lució con un corte de pelo que estrenó recientemente: flequillo recto con sectores desmechados, una apuesta que cada vez más fashionistas eligen. Lo acompañó con un maquillaje clásico que incluyó máscara de pestañas y contorno en las mejillas.