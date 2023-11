Nazarena Vélez: “Estuve con hombres casados”

Nazarena Vélez reconoció que en el pasado salió con hombres casados mientras debatían en LAM sobre el escándalo del motorhome en el que Pampita encontró a Benjamín Vicuña en una situación íntima con la China Suárez, mientras aún estaban en pareja.



"En un punto, yo creo que Benjamín tiene toda la culpa, y la China también. Chicas, pensemos esto: te invita a salir un tipo casado, yo no salgo con un tipo casado", dijo Fernanda Iglesias.



Entonces Yanina Latorre dijo que ella tampoco saldría con un casado, pero Nazarena Vélez comenzó a reírse. "Le estaba leyendo los ojos a Nazarena. Viene Vicuña y te dice. . . Nazarena agarra", comentó el conductor del programa, Ángel de Brito.



La panelista reconoció que en pasado salió con hombres casados. "He agarrado. No conocía a la novia y el pibe me dijo que estaba separado hace dos segundos. Se lo creí. Era muy dudoso", detalló la panelista.



Fernanda Iglesias propuso hacer una campaña para que ninguna mujer salga con hombres casados y Nazarena la apoyó: "Que lo haya hecho no quiere decir que no esté de acuerdo con lo que planteás vos". (NA)