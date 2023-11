Solo Pérez compartió un video en el que se la ve vestida de pijamas con un top blanco y un pantalón suelto estampado. Luego no muestra que se quita la ropa, pero si vistiéndose con el nuevo look preparado especialmente para la nueva edición del programa televisivo Cortá por Lozano.Cuando ya está vestida, Sol muestra muy convencida el outfit formado: se trata de una minifalda de vuelos en color negra que combinó con un bandó simple y un top de cuello bote y mangas largas.De esta manera, la ex chica del clima demostró estar al tanto de todas las tendencias de ropa que se utilizan actualmente.