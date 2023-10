Dos personas del círculo íntimo de Nicole Neumann no estarán en su boda: por qué

“No solo la hija (Indiana Cubero) no va a estar en el casamiento sino que tampoco va a estar la madre de Nicole. Ella vive afuera, está juntada con un hombre”, dijo La panelista televisiva, Paula Varela en Socios del Espectáculo.



Entonces, Paula dio más detalles: “Es profesora de alemán, no está pasando una gran situación económica, no tiene pensado volver al país, y la que la habría llamado es Gege”.



Después de confirmar que ni Indiana ni la mamá de Nicole Neumann estarán en la boda, Paula Varela explicó el motivo por el que Claudia no podrá venir al país para el casamiento.



“Gege le habría dicho ‘¿vos querés venir?’ y ella le habría contestado ‘soy la madre, mandame la invitación y un pasaje para pagarlo’, porque no tiene plata”, dijo la panelista en el programa de eltrece.

Fuente: Ciudad.com