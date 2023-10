Video: mostró su cambio de atuendo y despertó ratones entre sus seguidores

Siempre al tanto de lo último en moda y tendencias, Floppy Tesouro no deja de arrasar con sus audaces apuestas de moda en su cuenta de Instagram, donde reúne casi 1 millón y medio de seguidores fieles.En las últimas horas, volvió a dar cátedra de moda tras publicar un imagen donde se muestra en lencería total black. Llevó puesto un conjunto de dos piezas firmado por Dior, una de las marcas de lujo más famosas de la industria fashionista.¿Los detalles de la apuesta? El corpiño es rectangular, al mejor estilo crop top deportivo. La pieza inferior es un bóxer femenino superajustado. Ambas prendas cuentan con elásticos negros con inscripciones en blanco con el nombre de la firma.Pero eso no fue todo. Por encima de la dupla, se puso una camisa off white lisa y oversized abierta a modo de complemento.En el pie de foto de la publicación, la modelo aprovechó para saludar a sus fans y escribió: “Buen día”, seguido de un emoji de beso. Rápidamente, el posteo llegó a coleccionar miles de “Me gusta” y cientos de comentarios por parte de los internautas, detalló