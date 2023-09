Catherine Fulop recibió una propuesta para volver a trabajar en televisión

La actriz y conductora venezolana Catherine Fulop afirmó tener una propuesta laboral para trabajar en las mañanas de Ciudad Magazine, donde necesitan encontrar un reemplazo para el programa Mañanísima de Carmen Barbieri que se va a eltrece.



En diálogo con PrimiciasYa, Catherine Fulop reveló: "Me hablaron de la producción de Farfan y querían que volviera a Magazine, pero estoy con unos viajes ya programados. Ahora me encuentro de viaje, en noviembre tengo que volver a Los Ángeles y después ir a Miami". De esta manera, aseguró que rechazó la oferta, por lo que aún no es su momento de volver a la televisión argentina.



En cuanto al cierre del 2023, la actriz venezolana señaló: "A fin de año no sé con quién voy a pasarlo porque Ori (Sabatini) y Paulo (Dybala) no sé si van a poder viajar a la Argentina para pasarlo con nosotros". Así, dejó en claro que aún se encuentra arreglando con su familia qué es lo que van a hacer para las fiestas.



Para finalizar, habló desde la especulación: "Capaz que nosotros vamos, entonces es difícil comprometerme en un programa diario, necesito atender ahora otros asuntos". Esta fue su justificación para no aceptar la propuesta de Ciudad Magazine, por lo que el canal tendrá que seguir buscando una conductora para que se haga cargo de las mañanas.