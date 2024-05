Qué es el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones que impulsa Javier Milei

Beneficios del RIGI

¿Qué pasó en Diputados?

Actualmente en el Senado se está discutiendo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones o más conocido en los pasillos como “Sr. RIGI”. En el proyecto Ley Bases que envió Javier Milei al Congreso, y que cuenta con media sanción en Diputados, este capítulo ofrece un marco legal de incentivos impositivos, aduaneros y cambiarios para atraer proyectos de inversión superiores a los 200 millones de dólares.El Régimen ofrece un conjunto de incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios para que las grandes inversiones encuentren en Argentina un destino atractivo:- Impuesto a las Ganancias:- Alícuota reducida del 25% para los Vehículos Titulares de un Único Proyecto (VPU).- Amortización acelerada de bienes muebles e infraestructura.- Transferencia de quebrantos impositivos no absorbidos dentro de los primeros 5 años.- Devolución acelerada de saldos a favor en un plazo no mayor a tres meses.- Pago del IVA a través de Certificados de Crédito Fiscal transferibles a terceros.- Computar el 100% del impuesto sobre débitos y créditos bancarios como crédito en el Impuesto a las Ganancias.- Exención de derechos de importación para bienes de capital, repuestos, partes e insumos.- Exención de derechos de exportación durante los primeros tres años para proyectos adheridos al RIGI.- Libre disponibilidad de divisas para exportaciones:- 20% el primer año.- 40% el segundo año.- 100% a partir del tercer año.- Divisas para financiamiento local o externo sin restricciones.- Estabilidad impositiva, aduanera y cambiaria durante 30 años.- Garantía de no afectación por normativas más gravosas.Requisitos para adherirse al RIGIPara aplicar al régimen, los proyectos deben cumplir con ciertos requisitos:- Sociedades Anónimas (incluidas unipersonales) y Sociedades de Responsabilidad Limitada.- Sucursales de sociedades extranjeras.- Uniones transitorias de empresas.- Proyectos con una inversión superior a 200 millones de dólares.- Agroindustria, Infraestructura, Forestal, Minería, Gas y Petróleo, Energía y Tecnología.- Cronograma estimado de inversión.- Empleo directo e indirecto estimado.- Balance comercial y de flujos de divisas proyectado para cinco años.Críticas y polémicas en torno al RIGIA pesar de los incentivos ofrecidos, el régimen ha suscitado críticas y controversias entre algunos sectores:La Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA) advierte que los beneficios pueden generar competencia desleal con la industria local, al permitir importaciones sin aranceles.Otros sectores opositores argumentan que el techo de inversión mínimo de 200 millones de dólares deja fuera a las Pymes, que generan la mayor cantidad de empleo en el país.El artículo 162 de la Ley Bases anularía cualquier normativa previa que limite los beneficios del RIGI, lo que podría vulnerar la autonomía de provincias y municipios, según abogados constitucionalistas.Los críticos señalan que el régimen no incluye ítems para priorizar el desarrollo de proveedores locales ni especifica sectores a impulsar.El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) propone un marco legal “sólido” para atraer inversiones de gran envergadura a Argentina, con la intención de impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo. No obstante, será fundamental abordar las preocupaciones planteadas por diversos sectores para que el régimen sea efectivo e inclusivo.En una sesión maratónica que ya superó las 24 horas, la Cámara de Diputados aprobó el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) en la votación en particular.El Título 7 del RIGI tiene varios capítulos. El primero en ser aprobado fue el que dispone la “creación de ese régimen y el ámbito de aplicación”, con 134 votos positivos, 109 rechazos y seis abstenciones.El capítulo 2 de "plazos y sujetos" recibió 136 afirmativos, 109 negativos y cinco abstenciones, mientras que el capítulo 3 sobre “Requisitos” cosechó 136 votos a favor, 110 rechazos y cinco abstenciones.El capítulo cuarto sobre “incentivos tributarios y aduaneros” finalizó con 134 votos positivos, 11 negativos y cinco abstenciones, en tanto que el capítulo quinto sobre “incentivos cambiarios” totalizó 134 afirmativos, 107 negativos y cinco abstenciones.Ahora la pelea de fondo por la aprobación de ley está en el Senado, donde el kirchnerismo dice contar con al menos 33 votos y necesitaría 4 para bloquear la norma. Por otra parte, el gobierno negociar con los gobernadores para revisar puntos y generar consenso. Si hay cambios, debería volver a diputados.El capítulo sexto sobre “Estabilidad” dejó 132 votos a favor, 11 en contra y cinco abstenciones, mientras que el capítulo séptimo sobre “Terminación” tuvo 136 votos positivos, 110 negativos y seis abstenciones.El capítulo 8 sobre "Inversiones" recibió 136 apoyos, 110 rechazos y cuatro abstenciones, mientras el capítulo 9 sobre "autoridad de aplicación" tuvo votos 137 positivos, 110 negativos y cinco abstenciones.El siguiente capítulo sobre “Jurisdicción y arbitraje” plasmó un resultado de 135 votos a favor, 112 en contra y cuatro abstenciones, en tanto que el capítulo 10 tuvo 136 afirmativos, 11 negativos y cinco abstenciones, y el capítulo 12 recibió 136 apoyos, 111 rechazos y cinco abstenciones.