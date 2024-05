Un preso intentó fugarse del hospital y se escondió en armario de neonatología

Una insólita escena se vivió en las instalaciones del hospital Iturraspe, en la Ciudad de Santa Fe, cuando un preso intentó fugarse tras ser asistido en el efector. Pero al no hallar la salida, se escondió en un armario y fue capturado.



El suceso ocurrió cuando un hombre bajo custodia policial fue trasladado desde una comisaría hasta el hospital Iturraspe, en el norte de la ciudad de Santa Fe, para recibir tratamiento médico. A pesar de estar esposado, el individuo, de 23 años, intentó huir tras ser atendido.



El personal de seguridad del nosocomio y personal policial, desplegaron un operativo para dar con el fugitivo. Después de varios minutos de búsqueda dentro de las instalaciones del hospital, lo encontraron escondido en un armario del área de neonatología.



El detenido no logró escapar debido a que no conocía la distribución del hospital, por lo que optó por esconderse en un armario que se encontraba en el área de neonatología. (Aire de Santa Fe)