Lali Espósito busca “novia o novio” con una habilidad especial: cuál es

Lali Espósito publicó un video en TikTok para hablar sobre su estado civil, dado que se la relaciona con varias personas, pero ella no oficializa ninguna relación desde que terminó su romance con Santiago Mocorrea, hace tres años y medio.



“Quiero aclarar cosas porque a veces veo en las redes comentarios como ‘¿por qué Lali está soltera? ¿Por qué elige estar soltera?’ Mucho se dice del amor libre, mucho se dice que tengo el corazón roto por tal persona, o hay gente que cree que al ser bisexual no podés estar de novio porque no te podés decidir”, comenzó a reflexionar Lali.





“Hay gente que inventa parejas. Lo cierto es que no tienen ni idea de con quién estoy o con quién dejo de estar. De la intimidad, ¿qué se sabe? Nada”, aseguró.



“Pero tomé la decisión, en este video de TikTok, de decir realmente le motivo por el que yo no estoy de novia. No estoy de novia porque hay algo que está siendo primordial, desde hace un tiempo a esta parte para mí, para imaginar quizás un tipo de vínculo con alguien”, reveló.



“Es algo que intento decir ‘bueno, no es tan importante, tiene otra cosa’. Pero hay una exigencia. Yo estoy esperando que la vida me ponga adelante una novia o un novio chef. Quiero comer increíble. Quiero otras cosas increíbles también, pero sobre todo quiero comer increíble. No quiero a alguien que tenga gracia para cocinar, ¡quiero que seas chef! ¿Es mucho pedir? Yo sigo en las redes a chef”, afirmó.



“Hay gente que prioriza ‘quiero que sea buena gente’. Lógico. Está bien. Otros priorizan ‘que esté re bueno’. Sobre gustos... Pero yo ¡quiero que sea chef profesional!”, concluyó. (NA)