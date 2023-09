Camila Mayan reveló cómo está a siete meses de su separación de Mac Allister

Camila Mayan asistió a un desfile y habló sobre su presente sentimental tras los rumores de compromiso de Alexis Mac Allister con Ailén Cova, a siete meses de su separación.La exnovia del futbolista de la Selección Argentina contó cuál es su situación actual después de que su ex se mostrara públicamente con quien en su momento fue amiga de la pareja.“Estás recientemente separada, ¿cómo estás del corazón?”, se le preguntó a modelo que también se desempeña como influencer y tuvo un crecimiento exponencial en redes sociales después de la ruptura. Con total sinceridad, ella respondió: “Y ahí estamos. . . ”.“¿Estás en búsqueda del amor?”, indagó el portaly Camila dejó en claro sus prioridades: “Estoy en búsqueda de estar bien yo, sea sola o con alguien, en el lugar que sea. Creo que eso es lo más importante, así que esa es mi situación hoy”.Mientras Sentez hacía su pasada en el marco del evento realizado en el centro comercial del barrio de Retiro, Cami supo destacarse entre las figuras que asistieron al lugar conAsimismo, reveló cómo se siente al ser una influencia en las redes sociales: “Estoy súper contenta, me encanta, amo esto. Recién estaba con mi maquillador y le decía amo esto de prepararme, todo el glam para estas cosas. Me parece súper divertido y disfruto mucho la moda así que estoy re contenta”.