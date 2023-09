Arrancó la semana con mucho “amor propio” y se fotografió en ropa interior

En las últimas horas, Jimena Barón dio de qué hablar tras publicar una serie de imágenes en ropa interior. “Soy la que te posa con resaca, la que te entrena igual, la que te coachea el partido de básquet, la que sale cual adolescente, la que se clavó un lente de contacto (el otro se me salía), la de los mates con charla profunda, la de la verdulería y la que te cocina”, escribió en el epígrafe. Y completó: “arranqué la semana full; amor propio”.Poco antes, la cantante y actriz se había quejado: "Queridas mujeres, tengo que leer sus críticas a mi cuerpo cuando subo una foto sin filtro y también cuando muestro yo misma lo que me están criticando. Realmente son imposibles", escribió.Asimismo, hizo un llamado a la tolerancia y al respeto hacia todas las elecciones personales. "No sean hipócritas", afirmó Barón, enfatizando la importancia de respetar todas las decisiones individuales en cuanto al cuerpo y la imagen personal.“Tenemos que hacernos cargo de que nosotras también dificultamos mucho el tener que ser mujer”, agregó antes de cerrar: “Igual las quiero un montón”.