Al natural, Jimena Barón se fotografió en ropa interior frente al espejo

Jimena Barón posó frente al espejo con un conjunto de ropa interior de algodón blanco con detalles estampados de flores. Una apuesta sencilla y delicada.Por otra parte, la actriz contó cuál es su rutina de ‘skincare’ sin gastar mucha plata: “A mí no me gusta maquillarme en el día, sí tener la piel linda y sana. Las pestañas postizas me dan un toque espectacular en literalmente dos minutos”.Para Jimena lo más importante es cuidar la piel de los productos y mantenerla limpia el mayor tiempo posible. “Tengo 36 años, pónganse protector solar TODOS los días. Yo lo mezclo con la crema hidratante. Mejor beauty tip anti age. Más dormir, más agua”.