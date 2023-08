Mónica Farro sobre la salud de su marido: “En un mes bajó casi 20 kilos”

Mientras se prepara para Bailando 2023, donde ya tuvo un cortocircuito con Coti Romero y se cruzó con Adabel Guerrero, Mónica Farro relató el delicado momento de salud de su marido, Leandro Herrera, luego de ser internado por una infección que tuvo por una bacteria.



“Ahora se está recuperando, pero estuvo muy mal. La verdad es que no sabíamos qué tenía. En 26 días bajó casi 20 kilos”, contó, en Polémica en el bar. “Todo fue por una bacteria. Él empezó con un dolor en el estómago. Fuimos a la guardia cinco veces y bajaba de peso”, relató.



“Comía y comía, pero iba mucho al baño. No retenía nada. En los primeros 16 o 17 días bajó 15 kilos. Le mandaron un montón de medicamentos, antibióticos y todo. Pero no se sabía que tenía. Hasta que en un momento fuimos al hospital diciendo ‘queremos ver a un gastroenterólogo. Dennos bolilla porque se va a morir’. Porque ya estaba muy débil”, contó, sobre el mal momento.



“Lo que tenía era una bacteria en el intestino, generada por la medicación que le dieron. No es que se la contagió de algún lado”, destacó la vedette, molesta.



“Al no tener flora intestinal, porque los medicamentos le barrieron todo, se le generó esa que se llama clostridium difficile y es muy complicada. Si le agarra a una persona mayor, la mata. Le hicieron todos los estudios que se te ocurran y todo dio perfecto, gracias a Dios”, contó, feliz sobre cómo se recupera.



“Más allá de esa bacteria que no se le iba nunca. Ahora terminaba el medicamento. Y, desde que volvió a casa el sábado pasado, está mejor. Pero es una bacteria tremenda”, enfatizó. “Él como es joven y es fuerte, además estaba muy bien alimentado, lo pudo superar. Ya hace cuatro días que está asimilando todo, entonces vamos bien”, aseveró, más tranquila.

Fuente: Ciudad