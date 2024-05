Familia de adolescente fallecido piden celeridad para que realicen autopsia

Familiares del adolescente de 14 años perdió la vida como consecuencia de un choque de motos, piden que se agilice el traslado del cuerpo hacia a la morgue de Oro Verde.De acuerdo al parte policial, el traslado había sido coordinando con ambulancias de los hospitales Gregoria Pérez de San Gustavo y 9 de Julio de La Paz, pero, lamentablemente, el menor llegó sin vida al nosocomio. La víctima fue identificada como Bruno Fernán Pereyra Machuca, de 14 años.Tras el lamentable hecho, familiares de Machuca solicitan que se agilice el traslado del cuerpo a la morgue de Oro Verde ordenado por la Fiscal Ayala.En redes sociales manifestaron: "Por favor gente estoy yendo a La Paz porque no me entregan a mi nene. Yo soy del campo necesito me ayuden”Por otra parte sobre los heridos que fueron derivados a Paraná, está página supo que el menor de 28 años paso ayer una sala de terapia intensiva, mientras que el otro herido, un hombre de 16 años está en sala común, difundió FM Río de La PazSe recordará que la Agente Fiscal en turno dispuso la intervención de Accidentología Vial de la División Criminalística Jefatura Departamental La Paz y el secuestro de los vehículos. Se realizaron extracciones de sangre a los heridos y se trasladó el cuerpo del menor fallecido a la morgue judicial de Oro Verde para su autopsia. El accidente está siendo investigado para determinar las circunstancias exactas que lo ocasionaron.