“Orgullosa”, Wanda Nara posó en bata y con un profundo escote

Instalada en Turquía junto a su familia y en medio de rumores acerca de su cuadro de salud, Wanda Nara no descuida en ningún momento sus compromisos laborales. Muy enfocada en su marca de cosméticos, que el año pasado abrió su primer local en Estados Unidos, ahora mostró el backstage de su nueva campaña y no escatimó en audacia.Sentada en un camarín frente a un espejo, la esposa de Mauro Icardi se hizo fotos en bata de toalla blanca, que llevó estratégicamente entreabierta para sacar a relucir el escote.Mientras que en los últimos meses la mayor de las hermana Nara apostó al pelo oscuro, para esta nueva producción volvió al rubio. Entre las imágenes que compartió con sus seguidores de Instagram, mostró parte del proceso de transformación.Además, aprovechó la situación para compartir con sus seguidores una reflexión sobre su marca. “Probándome todo lo nuevo de Wanda Nara Cosmetics. Orgullosa de ver lo que creció mi empresa en tan poco tiempo. Cuando llegamos a EEUU pensé que nada más me iba a impactar. Y me emociona tanto lo que pasa en Neuquén. No dejen de visitar nuestro nuevo negocio en el lugar más austral del mundo”, dijo, en referencia al último local que abrió en el sur argentino.Los escotes al extremo son uno de los fetiches de Wanda Nara, cualquiera sea la ocasión. Hace algunos días, compartió con sus seguidores de Instagram su look para ir al gimnasio, que incluyó un corpiño deportivo de color amarillo -uno de los tonos del año- con detalles en negro en los extremos y los breteles. El diseño, entero y diminuto, tiene un vertiginoso escote que aportó sensualidad a su apuesta sporty, detalló el portalPara complementar la prenda eligió una calza clásica negra de tiro alto, un indispensable para hacer deporte, y sumó un collar estilo gargantilla dorado a juego con un set de varias pulseras.