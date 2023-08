Wanda Nara tomó una drástica decisión legal contra su padre

La mala relación entre Wanda Nara y su padre, Andrés Nara, parece no tener solución. La empresaria se cansó de que su papá visite los programas de televisión y revele detalles sobre su vida y la de sus hijos. Es así, que decidió tomar acciones legales.



Wanda le puso un “bozal legal” a su padre y la esposa, Alicia Barbasola, luego de que el matrimonio pusiera en duda el estado de salud de la mediática y mencionaran detalles de la vida familiar.



“Acaba de salir esta medida cautelar que, por medio de la ENACOM, el ente nacional de comunicaciones, obliga a Andrés Nara y Alicia Barbasola a no emitir palabra alguna, a no referirse a Wanda, mucho menos de su salud”, anunció Diego Esteves en A La Tarde.



Según indicaron en el programa, Wanda habría tomado esta decisión para proteger a sus hijos. En el documento, la mediática le pediría al padre y su esposa que “se abstengan de efectuar cualquier referencia directa (a ella), de los hijos o en relación a su salud”. Además, esta medida remarca que no podrán hablar de ella en los medios de comunicación, redes sociales y plataformas virtuales.



Esteves reveló detalles sobre la interna familiar entre Wanda y su padre Andrés. “Me aclaran que Wanda hace mucho tiempo no habla con su padre, desde la Navidad, que hubo un quiebre, un problema”, detalló el periodista.



Por su parte, Kennys Palacios, el estilista y gran amigo de la mediática, hizo referencia a este tema. “Está perfecto que Wanda le haya puesto una cautelar para que no hable. No puede hablar de Wanda, ni ella (Alicia Barbasola), ni Andrés. Después de lo que pasó este último tiempo, no hay forma de reconciliarlos”, confesó en LAM.



Además, Kennys aseguró que Alicia Barbasola lo amenazó con chats falsos en los que hablaba de Wanda. “No se merece mi opinión. Salió a hablar y opinar que, supuestamente, tenía una charla mía diciendo que algo era mentira. Creo que con eso no se juega”, cerró.

Fuente: NA