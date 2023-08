Julieta Prandi posó muy sensual tras revelar una dura secuela que sufre

Durante 11 años Julieta Prandi (42) vivió un infierno al lado de Claudio Contardi, del cual se liberó hace cinco años cuando abandonó el hogar familiar junto a sus hijos, pero todavía hoy sufre las secuelas de su tortuoso matrimonio. “Tengo mil fantasmas en mi cabeza”, aseguró la modelo.“Una secuela que me quedó es que no soporto que alguien me grite”, precisó la madre de Mateo (12) y Rocco (8) en A la Barbarossa.Entonces, enfatizó: “Si alguien me grita, a mí me paraliza y eso es algo que de algún lado viene”.“Como eso, miles de cosas. Necesito un poco de Justicia para que eso sea una etapa cerrada y sanarlo”, agregó.“Los psicópatas primero te eligen, te estudian, te dan lo que necesitás. Juegan el rol del personaje que hace falta en tu vida y una vez que tienen tu confianza, que te fueron aislando de tu familia, amigos, de todo, empiezan a poseer las cosas que ellos necesitan”, alertó Julieta Prandi sobre la personalidad de Claudio Contardi.“En este caso fue mucho lo material”, se lamentó. Al final, Julieta Prandi aclaró que ni Mateo ni Rocco quieren ver a Claudio Contardi y afirmó: “Con mis hijos era sumamente controlador. Como lo era conmigo”.Por otra parte, la modelo protagonizó una sesión de fotos. Lució un corset negro con transparencias que combinó con un jean, lo que desató los halagos de sus seguidores.