Incautaron un revólver en nueva requisa por el crimen de mujer hallada maniatada

Avanza la investigación por el crimen de María Inés Basaldúa, cuyo cuerpo fue hallado maniatado y amordazado el viernes pasado en su casa en Sagastume (departamento Islas). Tras una requisa domiciliaria desarrollada ayer en Ceibas, se procedió al secuestro de teléfonos celulares, chip de telefonía, un revólver calibre .22 corto, algunos cartuchos de 9mm calibre 32 y vainas servidas .22El operativo que se concretó en una vivienda ubicada en inmediaciones de calle los Alamos fue ordenado por el juzgado de Garantías y Transición Nº2 de la ciudad de Gualeguaychú por pedido de la Unidad Fiscal a cargo de la Dra. Martina Cedres.María Inés Basaldúa, Rosco como le decían sus allegados, fue encontrada muerta el viernes 10 de mayo pasado, con sus manos atadas a la espalda con una especie de cable, con una mordaza que se habría logrado sacar de la boca y colgaba de su cuello. Estaba recostada sobre el piso, debajo de una galería y dentro de la precaria vivienda había claros signos de que se había tratado de un robo. Estaba todo revuelto. El crimen ocurrido en su pequeño campo ubicado en inmediaciones del arroyo El Perico, en el camino a Sagastume, conmovió a los vecinos de la zona, que se movilizaron en reclamo de justicia. detención de dos personas que podrían estar vinculadas. Se trató de una mujer y un hombre, con domicilio en Holt Ibicuy, quienes tendrían una relación sentimental. Fue por un supuesto delito de falso testimonio.En tanto, ya hay una persona que fue identificada en torno a la investigación por el crimen. El sábado por la tarde se realizó un allanamiento en Ceibas, donde se identificó a un hombre que sería un sobrino "del corazón" de la mujer , que tenía contacto asiduo con ella. Si bien este hombre no quedó detenido, se realizaron secuestros en el domicilio, entre ellos el teléfono celular, que serán peritados por expertos en busca de indicios.Basaldúa tenía un pasar muy humilde y eso se reflejaba en su forma de vida y en la vivienda que habitaba, pero se habría confirmado que en diciembre había realizado una venta de animales que le habría originado un ingreso económico muy importante y del cual no se pudo encontrar nada en el domicilio.El lugar es un campo pequeño ubicado en inmediaciones del arroyo El Perico, en el camino a Sagastume, en Villa Paranacito. Vivía sola, en una casa antigua de un campo de no grandes dimensiones, sin hijos ni familiares cercanos. Fue encontrada maniatada y con una mordaza que tenía en el cuello, recostada sobre el piso, debajo de una galería y dentro de la vivienda había claros signos de que se trató de un robo, porque estaba todo dado vueltas.