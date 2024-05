La vicegobernadora Aluani participó de una reunión de mujeres de la ONU

La vicegobernadora Alicia Aluani, junto a su par de Córdoba, Myrian Prunotto, estuvieron presentes en la reunión suprarregional con altas autoridades de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Mujeres de América Latina y el Caribe, que se desarrolló este lunes en el Museo Metropolitano de Arte Urbano de la Ciudad de Córdoba.El encuentro, que contó además con la presencia de legisladores nacionales y autoridades provinciales, reunió el pleno de ONU Mujeres, en el marco de la instancia Diálogos Suprarregionales “Construyendo Compromisos por la Igualdad de Género”. Además participaron referentes del sector empresarial, de la justicia, de las organizaciones, de la sociedad civil, entre otras.Aluani agradeció a la vicegobernadora de Córdoba por la oportunidad de “compartir este tipo de lugares para debatir y dialogar”, y destacó: “Antes de asumir como vicegobernadora fui invitada por Myrian, junto a Gisela Scaglia, vicegobernadora de Santa Fe, y firmamos un compromiso para seguir tratando las políticas públicas referentes a temas de género. Y desde ese entonces, mantenemos esta continuidad en el tiempo”.Asimismo, la mandataria recalcó la situación de Entre Ríos: “Desde mi querida provincia llevamos adelante políticas públicas referentes al tema de la igualdad de género en todos los lugares y niveles, ya sea del ámbito político, la ciencia o la salud”.Y explicó: “Lamentablemente en mi provincia veo que todos los días hay casos de violencia de género de distinto tipo, en el ámbito laboral, en el ámbito familiar. Desde que empezó el COVID, comenzamos a ver qué las familias se nucleaban y no tenían otra perspectiva más que estar dentro de sus casas y aumentó el nivel de violencia”.“Tenemos que seguir con estas políticas públicas porque creo que es muy necesario para evitar el día de mañana que sigan sucediendo este tipo de hechos de violencia y de discriminación”, reafirmó la vicegobernadora.Por su parte, Prunotto expresó su agradecimiento a todos los presentes de distintos lugares del país: “Estoy convencida de que esta Argentina sale adelante con más política de Estado, pero sobre todo, con políticas que estemos formadas.Además, manifestó a las mujeres presentes que “no nos tenemos que dejar poner nuevos límites” y que “sabemos que realmente va a haber otra política de Estado si hay más mujeres participando en política”.En su alocución, agregó que “si no participamos en distintos lugares donde junto a nuestros hombres tenemos que capacitar, educar y trabajar para que nuestros hijos también entiendan lo que es la igualdad, y eso no es posible si también en esta lucha nos ponemos a las diversidades de género”.En otro tramo del evento, tomó la palabra la Directora Regional de ONU Mujeres para América Latina y El Caribe, María Noel Vaeza, donde destacó los avances en el país en cuanto a las políticas de paridad de género, en especial con la participación parlamentaria: “En Argentina las legisladoras ocupan el 43 por ciento de la banca, de la Cámara Baja y 49 por ciento de la Cámara Alta. Llevó 20 años, pero están en una casi paridad”.Luego, afirmó que este siglo “es el momento de las mujeres porque lo que necesita el mundo” ya que se destacan por su capacidad para “tejer redes, escuchar, trabajar de manera solidaria”.