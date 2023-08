Cinthia Fernández, al borde de la censura: por qué pasó por el quirófano

Luego de ser intervenida en una cirugía ginecológica, Cinthia Fernández compartió con sus seguidores la noticia de que todo salió bien. Para eso, publicó una foto en la que se ve sin ropa y con un mensaje a sus detractores.“Hoy estuve bien ca . . . , pero todo salió bien salvo que. . . ”, escribió, a modo de ironía, junto a varias postales que la ubican en una habitación de un hospital. En la última se le ve mostrando la cola, una imagen directa para quienes la critican. “¡Gracias por su cariño! Y para los que se lamentan que no me haya pasado nada, o que no piche la pata, también un besito en la última foto”, lanzó.Según contó en las redes sociales, luego de varios días atormentada por un problema de salud, Cinthia Fernández pasó por el quirófano para que le quiten el DIU que le provocó hemorragias durante la última semana. Si bien el procedimiento fue bastante rápido y sencillo, tuvo que pasar algunas horas en una clínica.La mediática había hablado de su inconveniente ginecológico tras ausentarse del programa televisivo “Nosotros a la Mañana”, ya que los faltazos coincidieron con su feroz cruce con Oscar González Oro, que estuvo al frente del ciclo tras la salida del Pollo Álvarez.“Estaba muy cansada. Obviamente, estoy anémica porque estoy entrando en la semana cuatro de una hemorragia. Menorragia, creo que se dice. Mi ginecóloga estaba de vacaciones, yo me había revisado hacía dos semanas y me dijeron que estaba todo bien, pero no me había hecho imágenes. Se verificó que no tuviera infección, cosas. Me faltaban las imágenes”, sostuvo, a principios de mes.En ese sentido, agregó: “Les comenté que seguía sangrando, me hicieron todos los estudios correspondientes, y en definitiva el miércoles siguiente me van a sacar el dispositivo anticonceptivo que tengo, me lo van a cambiar. No saben si está un poco más incrustado. Como que de posición está bien, pero evidentemente, algo me está lastimando”.