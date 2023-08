El mensaje de la mamá de Wanda Nara tras las declaraciones de su hija

Espectáculos Wanda Nara habló por primera vez tras el difícil momento de salud que enfrenta

Mientras Wanda Nara permanece junto a su familia en Turquía, su madre, Nora Colosimo se encuentra en Italia con su pareja. Aunque entre ambas hay una diferencia horaria a considerar, esto no impidió que Nora estuviera atenta a la entrevista que su hija ofreció a Telefé Noticias (Telefe), y en las últimas horas decidió pronunciarse sobre el tema.Este miércoles, la ex de Andrés Nara posteó la captura de un extracto de las declaraciones de la empresaria, en las que aseguró ser un pilar para toda su familia, incluyendo a la misma Nora. Por esta razón, sobre la foto, ella escribió: “¡Es cierto, Wan! Pero de ahora en adelante, todos nosotros con vos y para vos. ¡Vamos, Wan! ¡Una más. . . vos podés”.En el emotivo mano a mano que sostuvo con con los periodistas Rodolfo Barilli y Cristina Pérez, Wanda declaró nuevamente que no descarta en el futuro próximo contar el tipo de enfermedad que padece. Por el momento espera fortalecerse emocionalmente y preparar a su familia para luego enfrentar la repercusión mediática que traerá esta esperada revelación.