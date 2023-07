Maju Lozano detalló por qué renunció a su programa de televisión

Espectáculos A los 57 años sigue subiendo fotos hot y reveló un romance secreto

En primera persona, Maju Lozano confirmó su renuncia a “Todas las tardes”, programa televisivo que condujo desde el 2017. Con la partida de la anfitriona, el ciclo concluirá a fin de mes, tras siete temporadas al aire.Interrogada enacerca de cómo está después de esta decisión, la paranaense contestó: “Bien. Yo estoy chocha. Es mi hijo, es como dejar a mi hijo de siete años. Pero es algo que veníamos hablando con la productora. Todas las tardes es una producción externa, no es del canal. Y lo veníamos hablando desde noviembre del año pasado”.Asimismo, afirmó que la determinación no fue por el cambio del formato del programa que incluyó más temas policiales. “No vino por ahí. Yo lo sabía. Al estar pegados al noticiero, sabíamos que iba a venir algo así. Yo no lo vivo como un drama. Fueron años hermosos y un programa que hizo siete temporadas al aire. Es un lujo en este momento”, sostuvo.Luego dejó entrever que tiene otros proyectos en danza dado que “siempre hay cosas lindas”, pero sostuvo que “para mí esto es una tranquilidad. No es un duelo. Fueron muchos meses en los que yo venía diciendo "me parece que ya está"”.