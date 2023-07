Sorpresiva renuncia de Maju Lozano a su programa de TV: "está incómoda"

Maju Lozano renunció a Todas las Tardes, su programa en El Nueve, tras siete años al aire. La noticia fue confirmada por Ángel de Brito, quién explicó los motivos en LAM.Según contó el conductor no fue un tema económico sino una incomodidad con los temas que estaban tratando en el programa en este último tiempo, desde que decidieron cambiar el estilo."Renunció hoy lunes, pero termina a fin de mes, no termina abruptamente. Maju Lozano renunció a su programa de Canal 9. No renuncia por una situación económica, sino porque está un poco incómoda con el cambio de estilo del programa", informó.En ese sentido, Ángel detalló que: "En la búsqueda del rating, empezaron a subir la apuesta: policiales muy fuertes, casos muy tremendos de tiroteo, abusos, lo que se imaginen. Me decían del canal que eran muy al estilo Crónica, crudos y fuertes", explicó.Y contó sobre Maju Lozano: "El miércoles pasado se descompuso al aire, no pudo terminar de leer un PNT, porque se conmocionó por el tema que estaban tratando. Esto es una línea que le marcaron del canal y de la productora independiente que hace el programa, siente que no es para ella, entonces da un paso al costado. No es lo que quiere hacer". Hasta el momento, la conductora de El Nueve no habló al respecto. Fuente: (MinutoUno)