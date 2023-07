Chiche Gelbrung reveló la enfermedad que tendría Wanda Nara

La salud de Wanda Nara preocupa al mundo del espectáculo y tras su internación comenzaron las especulaciones sobre cuál es la enfermedad que padece la mediática. Jorge Lanata aseguró en su programa radial que la conductora padece de leucemia y recibió múltiples críticas al respecto.



Sin importarle las críticas, Chiche Gelblung reveló cuál sería el “verdadero diagnóstico” de Wanda Nara y desmintió a Lanata. “No es leucemia, sino un mieloma”, aseguró el periodista en su programa de radio.



“La información que yo tengo es que tiene un mieloma, que es como otro nombre del cáncer”, remarcó Gelblung y explicó: “Es un mieloma indolente, o sea que ella no tiene síntomas, salvo esa subida de plaquetas terrible, y que eso fue el síntoma que disparó todos los exámenes”.



Por otra parte, el periodista desmintió las fuentes que habría consultado Jorge Lanata. “Wanda no se habla con casi nadie de su familia. No se habla con el padre, entiendo que ahora habla poco con la madre, que la madre ni habla con los periodistas, y con la que habla todo es con Zaira”, sostuvo.



Hasta el momento, Wanda Nara no reveló un diagnóstico sobre su salud, sin embargo expresó en sus redes sociales que algunos valores le habían dado mal tras realizarse análisis como parte de un chequeo.



Por otra parte, la conductora de MasterChef declaró que prefiere mantener este momento de su vida en la inidad por sus hijos. tim“Ya estoy en mi casa, a la espera de más exámenes y siguiendo las indicaciones de los profesionales que me acompañan. Lo mantendré en mi intimidad, sobre todo para resguardar a mis hijos”, expresó Wanda en su cuenta de Instagram. (NA)