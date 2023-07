“Amo mi vida”: hizo topless y publicó fotos de altísimo voltaje

Instalada en Tulum, México, Ivana Nadal sorprendió a sus seguidores con un look en el que se la ve solo con la parte inferior del traje de bañoDe espaldas a la cámara, se lució en topless con la bombacha de una microbikini: Se trata de un modelo diminuto, ultracavado, con moldería de colaless. En la segunda postales dejó su cola casi en primer plano y sin retoques digitales.“Amo vivir en el Caribe”, tituló la reflexión que usó como epígrafe.“Amo mi vida y la persona que voy construyendo día a día. Amo mi cuerpo que me permite experimentar, sentir, vivir. Amo tener la valentía de ser, más allá de cualquier opinión externa”, remarcó la morocha.Y continuó: “Me elijo por sobre todo, me acompaño, me comprendo, me perdono, me escucho, me amo. Tanto como a cada uno de los seres que habitan este presente conmigo. Porque me veo en ellos, porque me siento en ellos, porque sé que estamos unidos por la fuerza del amor”.“Trabajar en vos es lo único que realmente "podes" hacer. Aceptando cada aspecto de tu persona. Reconociendo el poder infinito que SOS. Transformándote a través del cambio permanente. Anímate, es momento de honrar el hecho de estar vivo”, completó Ivana Nadal.