Griselda Siciliani derrochó sensualidad con un pronunciado escote

Griselda Siciliani tiene 45 años y es una de las actrices y bailarinas más consagradas de la escena argentina, gracias a sus trabajos en cine, televisión y teatro, y una carrera de 20 años.En esta oportunidad, la actriz mostró su look y escribió: “Hay días para quedarse a mirar, hay días en que hay poco para ver, hay días sospechosamente light, hay un deseo que pido siempre que pasa un tren”. Una pequeña parte de la canción, Mi gintonic de Andrés Calamaro.Griselda lució un top a rayas blancas y negras, con diseño de saquito, ya que tenía mangas largas y una pequeña unión en el centro de la prenda. Lo combinó con un pantalón de vestir negro y muy canchero, gracias al largo y a los bolsillos del mismo, y con stilettos negros.Las aberturas en el abdomen y el pecho del top, y los zapatos beneficiaron a la sensualidad del look, mientras que al mismo tiempo, el pantalón y los zapatos acompañaron la sofisticación y la elegancia.Griselda completó el look con el cabello suelto y desalineado, las uñas esmaltadas en color negro, aros de argolla, y un maquillaje marcado en tonos oscuros, máscara de pestañas y un leve delineado para los ojos, rubor e iluminador para las facciones del rostro, y un labial rosa mate para la boca, describió el portal