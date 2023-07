Zaira Nara sobre la salud de Wanda: “Se dicen un montón de cosas de más”

Zaira Nara volvió de sus vacaciones en Ibiza para acompañar a Wanda tras las distintas versiones de su estado de salud. La modelo habló sobre su hermana y aunque no dio muchos detalles sobre cómo se encuentra aseguró que es un momento de “incertidumbre”.“Vine para acompañar. A la distancia se hace todavía más difícil toda esta incertidumbre que hay”, expresó Zaira en un móvil de Intrusos. La modelo aseguró que llegó para sostener a la familia de Wanda: “Voy a ocupar el rol que mi hermana quiera que ocupe”.“Está bueno que en estos casos se pongan en la situación del otro, que piensen en cómo le gustaría que se manejan las cosas si a un familiar le pasara algo”, comentó Zaira en referencia a Jorge Lanata, quien aseguró en su programa de radio que la modelo padecía leucemia y reflexionó: “Es el momento clave para que cada uno piense qué haría en una situación así”.Zaira no fue la única familiar de Wanda que llegó al país para acompañar a la empresaria. Durante el domingo, Maxi López, el ex marido de la conductora, regresó a Argentina para cuidar de los tres hijos en común que tienen, Valentino, Constantino y Benedicto. “Me voy a quedar lo que sea necesario”, sostuvo el ex futbolista. (NA)