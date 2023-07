“Nunca me puse botox”, afirmó Wanda Nara y reveló sus tips de belleza

Wanda Nara reveló cuáles son sus tips de belleza para cuidar la piel de su cara. A través de sus redes sociales, la mediática respondió a una de las consultas de sus seguidores y compartió una lista de rutinas infaltables.“Tenés una piel divina con cero arrugas”, expresa el mensaje que le dejó una persona a la conductora de MasterChef (Telefe) en Instagram. Entre varios de sus trucos de belleza, lanzó: “Nunca me puse botox”.Tal como señaló, Wanda cumple con varios cuidados para evitar las imperfecciones y las arrugas en su cara. “Tomo mucha agua, una o dos veces por semana uso máscara nutritiva, me hago masajes faciales una vez por semana desde mis 25 años”, dicen los primeros consejos de la empresaria. Y agregó: “Nunca me duermo con maquillajes, siempre utilizo mínimo 3 o 4 pasos de cremas y serums por la mañana y por la noche”.