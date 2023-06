Jesica Cirio habló de cuestiones íntimas y tiene “los mensajes abiertos”

Espectáculos Jesica Cirio rompió el silencio sobre los rumores de romance con un influencer

Ante interrogantes de sus seguidores en Instagram, la modelo y conductora televisiva, Jésica Cirio, respondió una duda que le planteó alguien en relación al sexo. “Bueno, la pregunta es si disfruto del sexo. Sí, por supuesto que disfruto del sexo. Creo que es algo muy placentero, que nos da felicidad, así que sí disfruto del sexo”, lanzó.Luego, alguien buscó saber si estaba soltera, y Cirio se mostró dispuesta a que alguien nuevo aparezca en su vida. “Sí, estoy soltera, no estoy con nadie. Así que ya saben, tengo mi MD (mensajes directos) abierto”, comentó, con picardía.Hace unos días, Jesica Cirio fue vinculada casi de inmediato con Gerónimo “Momo” Benavides, el streamer con el que conduce Piso 18, un programa que se trasmite por Twitch y YouTube.A través de sus redes, la modelo publicó un descargo, en el que lo desmintió. “En el transcurso de esta semana en varios medios de comunicación se estuvo dando una noticia que no es cierta. Con Gero somos muy amigos. Tenemos una excelente relación. Nada más”, escribió en Instagram. Después, hizo un pedido contundente: “Por favor no saquen conclusiones porque pueden generar mucho daño. Muchas gracias”.