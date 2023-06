Camila Homs habló sobre su faceta más hot: “Soy fogosa”

Hace pocas semanas Camila Homs confirmó su noviazgo con el exfutbolista José Sosa “El Principito”, que llegó luego de su relación con Charly Benvenutto. Enamoradísima, estuvo en el programa “Noche al Dente” donde se animó a hablar de cómo es en la intimidad.



“¿Sos muy fogosa o sos más ‘fiacuna’?”, indagó Fernando Dente. “No, creo que soy fogosa”, dijo la modelo, expareja de Rodrigo De Paul entre risas.



“Igual pregúntele a él. Yo creo que sí”, aseguró, mientras ponían una foto de su novio en la playa. “¿Sos de armas tomar?”, insistió el animador. “De las dos partes, pero sí. Me gusta”, concluyó, pícara.



La séptima temporada de Cucinare tiene a Camila Homs como la gran protagonista, ya que será la encargada de compartir sus recetas de postres y delicias dulces, y antes de su gran debut habló con el portal Ciudad.





"Cocinar me encanta. Es mi cable a tierra y esta mezcla con la tele me parece una idea brillante. Mi concepto es hacer recetas fáciles, simples, ricas y en poco tiempo", resumió el clásico culinario de las medianoches de eltrece antes de su debut este martes.



Feliz, la pastelera comentó: "Es mi primera temporada, pero estuve el año pasado haciendo un Especial Fiestas por Navidad y Año Nuevo. Cuando me lo propusieron no lo dudé. Dije '¡sí!' de una".



Madre de Francesca (4) y Bautista De Paul (1 año y 11 meses), admitió en el evento realizado en Presidente Bar del Hipódromo de San Isidro: "Me encanta cocinar e incorporarlos a ellos porque también lo disfrutan muchísimo y es un momento que podemos compartir".



Aunque reconoció su obsesión con el orden: "Cuando estoy con el harina les digo que le dejen a mami el ratito, que después se meten ellos. Y cuando ya está la masa hecha les dejo que hagan la forma que quieran. Pero me encanta y es algo que disfrutamos mucho juntos".



En pleno idilio romántico con José Principito Sosa, Camila Homs reveló cuál es el postre que le festejó el actual mediocampista de Estudiantes de La Plata.



"No es muy fan de lo dulce", se atajó de entrada la pastelera. De todas formas, celebró. "Pero le hice el brownie hace poquito y me lo re aprobó".

Fuente: Ciudad