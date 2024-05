Mujer muerta en práctica estética: condena de prisión efectiva para kinesióloga

Adelanto de sentencia

El vocal de los Tribunales de Concordia, Germán Dri, declaró a la kinesióloga, María Soledad Mitre, autora material y plenamente responsable del delito de “homicidio culposo” por la muerte de la paciente Claudia Bertoldi, quien falleció tras realizarse una práctica estética.En consecuencia, se condenó a Mitre a la pena de 3 años y 6 meses de prisión efectiva e inhabilitación especial para ejercer la profesión por el término de 10 años, en el marco de una causa que fue llevada adelante por el fiscal Martín Núñez.Soledad Mitre estaba acusada por el fallecimiento de Claudia Bertoldi. El hecho ocurrió el pasado 23 de septiembre de 2020 cuando Bertoldi concurrió a un centro kinesiológico de Concordia, donde falleció a raíz de una embolia gaseosa, producto de una mala praxis, durante el tratamiento estético llamado carboxiterapia, en el que con una aguja introducen de manera subcutánea dióxido de carbono.El adelanto de sentencia, se leyó e pasadas las 8 de este martes, en los Tribunales de Concordia, en un proceso caratulado “Mitre, María Soledad s/homicidio culposo (por imprudencia, por impericia o mala praxis)”.La profesional que acaba de ser condenada en primera instancia, que no estuvo presente en la Sala de Audiencias, estaba acusada tras la muerte de Claudia Bertoldi.La lectura de sentencia se realizó en la Sala N°1 del Tribunal, en un adelanto de veredicto donde comparecieron el fiscal José Martín Núñez; los defensores Patricia Valin y Miguel Ángel Cullen, Rubén Pagliotto y Antonio Mainez, como querellantes, entre otros.“A partir de este caso, nos gustaría que no vuelva a ocurrir otra vez y se demuestra que hay un límite en la actuación estética de los kinesiólogos en cualquier terapia invasiva y de esa manera,, por los especialistas que pasaron por el tribunal para aclarar muchas situaciones del caso”, dijo el fiscal y agregó que “esto ha permitido una muy buena resolución del caso”, señaló.“Con esta sentencia, aspiramos a que estas cosas no vuelvan a ocurrir y que la Ley de Salud, que es de los años 1960, se actualice a los tiempos que corren y también se puedan realizar mejores controles”, consideró Nuñez.“Si se actualizara la ley, pasaría como en otras provincias, donde solamente, los cirujanos plásticos están autorizados a realizar prácticas estéticas invasivas y de esta manera, que no se habilite a otro tipo de profesionales a hacer terapias estéticas”, afirmó el fiscal y agregó que “esto también permitiría que el médico pueda, en caso de una urgencia, brindar otro tipo de respuesta mejor con las herramientas adecuadas”, consideró."Más allá de que esperábamos otra condena, creo que el juez estuvo a la altura de las circunstancias y las pruebas son muy relevantes como para dejarla pasar. La Justicia se tuvo que poner los pantalones para dar esta sentencia", indicó Alberto Bertoldi, el hermano de Claudia, según citóEl hermano también remarcó que la causa tuvo tres años y medios en ser elevada a juicio. "Lamentable que una condenada como ella no esté acá. Eso es lo que tendríamos que hacerle pasar, la vergüenza de haber sido declarada culpable y que ella esté presente acá", indicó.El lunes de la semana pasada, el fiscal Martín Núñez había solicitado cuatro años de prisión (más de tres años son de cumplimiento efectivo) por homicidio culposo. Alegó que no hubo intención de producir la muerte por parte de la kinesiología hacia la víctima. Sin embargo, también fue muy claro respecto de que ejerció una conducta imprudente al realizar un tratamiento que invade un área de la medicina.