“¿Tu apodo?, chacal”: los durísimos posteos de Jésica Cirio

La conductora de La Peña de Morfi utilizó la figura de un chacal para comparar las características del salvaje animal con la de una persona a la que, por lo que ilustró la publicación, quiere lejos de su vida., enunció Jésica Cirio en la historia que subió a su red social.Luego, Jésica compartió la definición: "En el lenguaje coloquial se suele llamar chacal a la persona que es agresiva, sanguinaria y sin escrúpulos, resultando peligrosa o dañina para la sociedad".En el último tiempo, Jésica Cirio se convirtió en noticia por los rumores de separación de Martín Insaurralde, político con quien se casó hace 8 años y con quien se convirtió en la mamá de Chloé.En ese delicado marco, los explosivos y misteriosos posteos se volvieron moneda corriente. "Me cansé del maltrato y de las amenazas", escribió la semana pasada la conductora y modelo.Y agregó: "No es la vida la que separa a la gente. Es la maldad, la hipocresía, la traición, el egoísmo, la perversidad y la falta de respeto. Algunas personas no cambian. Solo demuestran lo que antes ocultaban. La gente mala se destruye sola".