Rocío Guirao Díaz comparte fotografías y videos con sus seguidores. Entre sus posteos hay imágenes de sus mejores looks, videos sobre su estilo de vida, y dentro de este universo, las dietas equilibradas que hace, sus rutinas de ejercicio y los mensajes de buenas energías.Desde hace varios años, vive en Miami junto a sus hijos Aitana e Indio, fruto del romance que lleva con su esposo a Nicolás Paladini, con quien emprendió el viaje de su vida tras contraer nupcias en 2008.En esta oportunidad, la rubia desplegó toda su belleza y conquistó con un look que estilizó su figura por completo.Para lograr esto, Rocío Guirao Díaz apostó por un catsuit de color azul eléctrico, el cual uso de espaldas y de frente mientras posaba. Esta es una prenda preparada para realizar yoga y tener toda la comodidad.Rocío no eligió la prenda porque sí, sino porque es profesora de yoga en Miami Beach y el próximo 21 de junio tendrá lugar su nueva clase. “¡Nueva clase de Yoga en Miami el 21 de junio”, anunció.