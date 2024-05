Francos: “Hay que sentar en una mesa a todos los actores de la sociedad”

En este contexto, el Ejecutivo apuesta a una faceta poco explotada en los primeros días de mandato: el diálogo. Así lo hizo en esta segunda versión de la también llamada Ley Ómnibus, y en la confrontación con la central obrera buscan aplicar la misma receta.Por este motivo, este sábado, el ministro del Interior, Guillermo Francos, se mostró con el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez. “Chile creció un 240% en los últimos 40 años y nosotros demostramos todo lo contrario. Y tiene que ver con la falta de diálogo. La verdad no está solo en uno. Siempre tengo la esperanza que seamos capaces de encontrar el camino del consenso”, comenzó su descargo el funcionario en una charla moderada por el periodista Gonzalo Aziz en la Feria del Libro.“El Presidente es una personalidad muy especial, Es un tipo hiperinteligente, que tuvo la capacidad de ver que necesitaba alguien que lo ayude a dialogar, por eso soy ministro”, remarcó Francos. Y aclaró: “Somos un Gobierno que dialoga, más allá de la personalidad del presidente”.Para graficar la dimensión del diálogo, el ministro del Interior citó el caso de la Ley Bases. “Se construyó una ley muy grande que tenía dificultades. Y la modificamos, aprendimos del fracaso y la mejoramos”, afirmó. En otro tramo de su exposición, el funcionario cuestionó la decisión de la CGT de convocar una medida de fuerza días atrás. “El paro era innecesario, fue político”, aseguró, al tiempo que aclaró que “tengo excelente diálogo con Gerardo Martínez de la CGT”.Al respecto, el titular de la UOCRA respondió: “Todos los sectores tenemos que ver qué tenemos que hacer para encontrar el camino. Más allá del pensamiento, nos identifica algo. Hay mucho en juego. El diálogo es la herramienta fundamental, la llave maestra”. Y añadió: “Confío en la gestión que lleva adelante Guillermo Francos”. En cuanto al paro general, Martínez manifestó que “un ajuste tan severo, una recesión, nadie se puede sorprender de que haya una reacción”. “No lo voté a Milei, pero le deseo todo lo mejor”, señaló. “El gobierno nos tiene que mostrar cuál es el proyecto, hacia qué país vamos. Y sentarnos a discutirlo”, exigió el dirigente gremial. Francos retrucó: “Me siento a la mesa con cualquiera que quiera conversar sobre el futuro de los argentinos. Sean de izquierda, derecha, de centro”.Luego, Martínez se mostró autocrítico y expresó: “No tenemos que tener soberbia ni fanatismo. Tampoco tenemos que tener la postura del enfrentamiento porque sí”. Y agregó: “Nadie ignora que es necesario bajar la inflación, que es el impuesto a la pobreza. Tenemos problemas estructurales y sabemos que no se resuelven de un día para el otro. Hay que armar una mesa de diálogo y trabajar todos juntos”.“Hay que sentar en una mesa a todos los actores de la sociedad”, indicó Francos, a la vez que hizo hincapié en que “tenemos que superar la grieta, somos todos argentinos. No se construye a través del odio, se hace a través del acuerdo y el consenso”. Y Martínez sentenció: “Cada país es como una empresa, tenemos que trabajar en una sintonía y encontrar el horizonte y el futuro que necesitamos. Necesitamos un acumulado de 8 años para lograr lo que todos deseamos”.