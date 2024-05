En horas de la noche de este sábado, el Complejo Toma Vieja fue escenario del Motoencuentro Solidario. De la iniciativa participaron bandas de rock y hubo diferentes puestos de venta.En ese sentido,dialogó con Luis Yelpo, cantante de “Legionario”, quien comentó: “Estamos a punto de tocar, donde brindaremos un show único en Paraná con mucha emoción. Me siento un privilegiado de poder estar en este lugar”.En tanto, Diego Cosado, organizador del evento solidario, sostuvo: “Estamos a pura banda, moto y amigos. Después haremos una caravana simbólica para hacer la entrega de lo recaudado”.“Todavía no tenemos un número fijo, pero hay mucha gente. Los motoqueros vinieron de Mendoza, Rafaela, Esperanza, Santa Fe, Santo Tomé, Francia, Ecuador y el interior de Entre Ríos”, acotó.A su vez, Maximiliano, cantante de la banda “El Clon”, mencionó: “Mi experiencia fue maravillosa, no recuerdo haber visto un evento tan así en Paraná. Es un honor que me hayan invitado, estamos muy felices de formar parte, también con los stands de comida”.Por su parte, Ale Gastaldi destacó: “Siempre presente apoyando todas las iniciativas de los grupos de Paraná, el cual está muy bien organizado”.