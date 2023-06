Cinthia Fernández se quejó de las maestras de sus hijas y les dejó un mensaje

Cinthia Fernández manda a sus tres hijas a un colegio bilingüe y muestra orgullosa lo que aprenden gracias a la educación que reciben. Incluso comparte videos de actos escolares que se realizan íntegramente en inglés.



Sin embargo, en las últimas horas expresó una queja y la hizo pública mediante sus redes sociales. "Harta de todos los trabajos prácticos que mandan extra del colegio después de ocho horas ahí adentro Mabel. Me entendés! Piedad a los padres. Encima en english, este mes me liquidó", escribió la mamá de Francesca, Charis y Bella.



La panelista de Nosotros a la mañana mostró la foto de la actividad que tuvieron que hacer en su casa y que, al parecer, no sería lo único que le pedirían desde el colegio.



Lo cierto es que Cinthia se ocupa del cuidado de sus hijas y, según asegura, no recibe ayuda del padre de las nenas, el futbolista Matías Defederico, con quien mantiene un enfrentamiento legal por la cuota alimentaria de las nenas.



Como compartió en Instagram la foto de una cartulina donde estaba la tarea, sus seguidores comenzaron a ayudarla con consejos y, minutos más tarde, pudo terminar el trabajo práctico. “Correcciones lista”, aseguró.