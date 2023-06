Shakira no encuentra paz y volvería a mudarse: los motivos

Shakira comenzó su nueva vida junto a sus hijos, Sasha y Milan, tras la separación con Gerard Piqué. La colombiana decidió instalarse en Miami para enfocarse en su carrera profesional y alejarse de la presión de los medios españoles.



Sin embargo, la cantante parece no encontrar la paz. Hace algunos meses Shakira le informó a la prensa que respetaran la privacidad de sus hijos para que puedan vivir tranquilamente en su nuevo hogar.



Aunque, tanto la colombiana como su ex pareja le pidieron a los paparazzi que no persiguieran a sus hijos, durante los últimos días se filtró la escuela a la que están asistiendo los pequeños de 8 y 10 años, el Miami Country Day School.



“Hace un mes se publicó finalmente el colegio donde estudiarían los menores, y desde entonces es fácil encontrar paparazzis a las puertas del colegio, para saber quien es la persona que los lleva y los recoge”, señaló el medio El Nacional de Cataluña.



Según detalló el mismo, los pequeños de Shakira y Piqué estarían viviendo “un infierno” con la prensa a la salida de la escuela. “Shakira está harta y quiere frenar el infierno que viven sus hijos en la actualidad por la presión mediática. Busca acabar con todo tipo de noticias a través del silencio”, añadieron.



Por otra parte, aseguran que la cantante estaría buscando otro lugar donde vivir que le permita alejar a los paparazzis de sus hijos. “Se encuentra buscando una nueva casa donde poder vivir en paz, su búnker”, explicó el medio.



Si bien hasta el momento Shakira no habló acerca de su decisión de mudarse, se cree que la cantante buscaría comprar una propiedad en Fisher Island, una isla privada en la que viven familias multimillonarias y la forma de llegar es a través de ferrys o helicópteros. El mensaje de Shakira a los medios En abril, Shakira compartió una carta abierta en sus redes sociales dirigiéndose a los medios de comunicación. “Apreciados amigos, periodistas y medios de comunicación, en este momento de cambios en mi vida como figura pública, es comprensible que exista una permanente curiosidad por parte de la prensa alrededor de mí y de mi familia”, comenzó la colombiana.



“Sin embargo, mis hijos, Milan y Sasha han vivido un año muy difícil, sufriendo un incesante asedio y una persecución sin tregua por parte de paparazzi y varios medios de comunicación en Barcelona”, continuó su pedido.



Y finalizó: “Ahora que inician una nueva etapa en sus vidas pido encarecidamente a los medios de comunicación en nombre de mis hijos que por favor respeten su derecho a la intimidad. Les ruego abstenerse de seguirlos hasta la salida o entrada del colegio, esperarlos en la puerta de nuestra casa, o perseguirlos hasta sus actividades extra-escolares, y lúdicas”. (NA)