Jorge Rial y su novia dieron por primera vez una entrevista juntos

Con la voz todavía un poco tomada por la internación en la Clínica del Country de Bogotá, tras haber sufrido un infarto y haber estado muerto durante 10 minutos, Jorge Rial regresó al país y lo hizo junto a su nueva novia, la escritora colombiana María del Mar Ramón.Ella está a su lado durante su recuperación, incluso cuando le implantaron el cardiodesfibrilador, unos días atrás. Pero nunca se habían mostrado juntos hasta que decidieron hablar con el cronista de LAM y dar algunos detalles de esta sorpresiva relación que salió a la luz a raíz del difícil episodio de salud que vivió Rial en Colombia, donde tuvo a María del Mar para acompañarlo.

“Estamos bien, salimos a comer. Yo estoy mejor, tratando de recuperar un poco la voz. Estoy caminando y haciendo ejercicios de voz todos los días. También descansando, que es lo principal”, contó el conductor de Argenzuela.“Nos conocimos porque no es tan grande el mundo. Es un pañuelo, nos vamos cruzando todos y todas”, detalló Rial, pero no quiso revelar cómo fue que se conocieron allá por el mes de febrero: “No se puede saber, nos conocimos y punto. Había una gran admiración mía. Yo ya sabía quién era y me gusta mucho lo que hace. Después, vino todo lo demás”.La atracción no fue solo del lado intelectual: “Hubo de todo. Es hermosa también. Y se dieron un conjunto de cosas en momentos especiales. Novios suena antiguo, suena a Poné a Francella”. Si bien están muy bien juntos, los dos coinciden en que no se casarían. El conductor ya estuvo casado en dos oportunidades: con Silvia D’Auro y con Romina Pereiro: “Coincidimos los dos en eso”.“Antes de yo casarme me pego un tiro en los pies, no sé vos”, dijo María del Mar. “Yo en los huevos”, respondió Rial, quien en su programa de C5N había contado: “María es mi pareja, nos conocemos hace un tiempo largo, muy largo... Y nada más. Ella tiene su vida y yo no quiero mezclar las cosas. Se apareció todo por esto, pero estuvo al lado mío todo el tiempo. Estuvo al lado mío cuando me pasó lo que me pasó, vio todo lo que me pasó. La sufrió. Por suerte tiene una familia bárbara que la bancó a ella y me bancó a mí también. Pero no quiero mezclar. Aprendí que mi vida privada no es tan importante, ya pasé por todo eso. Y ella es de otro palo, tiene otro perfil. Es una escritora excelente. Fue el momento más difícil de mi vida y ella estuvo ahí, todo el tiempo. Yo me desperté y vi la cara de ella, la cara de Morena y también la de Rocío. Lamentablemente se dio a conocer en medio de esta circunstancias, el torbellino te lleva hacia adelante...”.