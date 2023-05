Wanda Nara lució un atrevido look y dejó un sugestivo mensaje

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Wanda nara (@wanda_nara)

Wanda Nara confirmó su separación de Mauro Icardi y festejó su soltería en la fiesta BRESH con amigos, su hermana y varias figuras del medio. Con un look sporty y low cost de noche, la conductora de MasterChef sorprendió a todos con un detalle lujosísimo.“Las canciones que me dedicaste ya pasaron de moda. Mientras voy aceptando que tú ya no me amas. En etiquetas encuentran todo para que puedan hacer este look de fin de semana”, escribió la mediática con una foto de su outfit completo.Si bien algunas prendas de su look son de industria argentina, otras sorprendieron a sus seguidores por el costosísimo precio. El body negro con aberturas que eligió Wanda Nara se encuentra a $12.590 en la página de Andressa.Además, se vistió con un pantalón estilo “joggineta” de Adidas que puede conseguirse a $30.000. Sin embargo, la riñonera que utilizó para complementar cuesta alrededor de $562.500, de la exclusiva firma Channel.