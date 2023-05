El osado video con el que Wanda Nara alentó a River

Espectáculos Wanda Nara se fotografió sólo con una toalla y el pelo mojado

Wanda Nara subió una publicación subida de tono a su cuenta de Instagram en la previa del partido que disputaron River Plate, equipo del que es hincha, y Boca Juniors.La sección de comentarios de la publicación se llenó de distintas opiniones. Algunos hinchas del Millonario aprovecharon el posteo, compartieron el sentimiento “gallina” de la empresaria y mostraron apoyo a su equipo para el encuentro de esta tarde: “Todo River hoy”.A otros no les cayó tan bien la grabación que subió la esposa de Mauro Icardi y la compararon con los posteos que sube la China Suárez: “¿Con qué necesidad, no? Querés hacer el gesto de la nariz de la china y no te sale, ella tiene una nariz perfecta y natural. Siga participando”.