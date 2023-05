China Suarez: sensualtes fotos y picante mensaje ¿dedicado a Rusherking?

Eugenia China Suárez sorprendió con un fuerte y contundente mensaje, y todos los cañones apuntan a Rusherking, quien horas antes publicó filosos tuits."Te rompen el corazón y te piden a cambio amor. Buen domingo para todos", escribió La China en una historia de Instragram que tuvo como fondo una selfie suya con una mirada sugestiva de hartazgo.En una siguiente historia, la actriz, modelo y diseñadora de modas, de 31 años, compartió una frase de Rafael Cabaliere que refuerza lo dijo anteriormente. "Cuando la vida te regala personas extraordinarias, cuídalas. Esas no regresan", reza el texto.La contundente reflexión de La China Suárez lleóa horas después de que Rusherking, su ex, lanzara en Twitter filosos dichos.El rapero, cantante y compositor, de 22 años, referente del trap en Argentina, asistió al primer show -de los 5 programados- que Alejandro Sanz dio en el Movistar Arena. Horas después, Thomas Nicolás Tobar -nombre real de Rusherking- volcó en la red los sentimientos que lo invadían en ese momento."Que loco que uno nunca termina de conocer a las personas", fue el primer mensaje que Rusher publicó apenas pasadas las 6 de la mañana. "Hay que mandar a todos a cagar, simple Tom", le comentó una seguidora, a lo que el cantante respondió: "Para mí, la solución es no esperar nada de nadie. Me levanté con todo hoy jajajajaja".Si bien luego el cantante siguió contestando sobre sus venideros pasos profesionales, su próximo disco, muchos se preocuparon por el estado anímico del joven, quien se separó de La China Suárez recientemente y desde entonces han surgido rumores de discusiones, infidelidad de ambos lados y de reconciliación. Aunque todo esto fue rechazado por los dos.