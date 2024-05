Dengue: registran baja de casos y establecen cambios en criterios de diagnóstico

el diagnóstico y se volvieron a hacer por laboratorio. Ya que hay muchos que están diagnosticando por dengue y en realidad se tratan de cuadros respiratorios

En la provincia por octava semana consecutiva se registra una merma en la cantidad de casos detectados de dengue. Es por ello que se decidió cambiar el criterio de diagnóstico y se continúa insistiendo con la importancia de la descacharrar.Se espera que desde este fin de mes o en julio se pueda cortar la transmisión”, expresó el director de Epidemiologia, Diego Garcilazo, aEn este sentido, señaló que “es muy importante hacer el seguimiento de los casos, por eso se está cambiando”.A su turno, Grieve precisó que “los casos van en descenso y esperamos llegar a junio con un mínimo o incluso ausencia de casos de dengue”. Además, sostuvo que aunque se llegue a que no haya casos de dengue, se debe seguir con las medidas de descacharrado para durante todo el invierno para prevenir la que haya mosquitos en épocas posteriores.Al ser consultado por la aplicación de la vacuna, el titular de la Cartera Sanitaria, destacó que desde “Nación no hay una decisión tomada (sobre la vacuna contra el dengue); sí existe una especie de protocolo, pero es para las provincias del noreste y noroeste, en determinadas poblaciones específicas que superen los 4200 casos cada cien mil habitantes. Se trata de un plan de vacunación, que eventualmente se realizará entre junio y agosto, en personas de 15 y 39 años en estas regiones”.“La vacuna no entrará en calendario, sino que se tratará de una vacunación focalizada. Se evaluará el indicie de la vacuna y aún queda muchas dudas para que se ingrese a calendario”, dijo.Sobre este mismo tema, Garcilazo informó que “está claro que es la vacuna no es el efecto más importante en relación del dengue, lo más importante es la descharrazación. De todos modos, se evalúan nuevas estrategias”