Entre la melancolía y la cocina, volvió a impactar con sus exuberante curvas

Wanda Nara no descansa en su rol como referente de moda y tendencias. Ni siquiera un domingo. Más audaz que nunca, la conductora volvió a dar que hablar con sus nuevas publicaciones en Instagram.Posteó una postal donde se muestra llevando un body ajustadísimo de algodón en color negro. ¿Los detalles del look? Sumó estilo con unas zapatillas blanca, cabello recogido en una cola de caballo súper alta y tirante y make up de alto impacto a base de sombras en tonalidades rosadas. Un par de aros tipo argolla en color dorado terminaron por coronar el estilismo.“¿Son así los domingos? ¿O el clima está como melancólico?”, escribió Wanda en el pie de foto de la publicación.Sin embargo, como si esto fuera poco, Wanda subió el martes una foto de frente en las cuales lució sus exuberantes curvas. “Pensando en que cocinar esta noche”, escribió como epígrafe.