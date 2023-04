Jésica Cirio y su íntima confesión: qué necesita para dormir

Foto 1/9 Foto 2/9 Foto 3/9 Foto 4/9 Foto 5/9 Foto 6/9 Foto 7/9 Foto 8/9 Foto 9/9

Tras la polémica denuncia que lo llevó a Jey Mammon a permanecer en España y a ser desvinculado de La Peña de Morfi, el programa continúa siendo conducido por Jésica Cirio y en su reemplazo está Georgina Barbarossa. Justamente, fue la también conductora de A la Barbarossa quien al comienzo del ciclo quiso indagar en los hábitos de su co-conductora a la hora de dormir.



Cirio, quien recientemente está separada de Martín Insaurralde, expresó: “El pijama de la mañana es seductor”, a lo que Georgina le respondió: “A veces. El mío es un poco deprimente”.



“Yo sí o sí tiene que ser de algodón. Necesito que sea suavecito, que me abrace”, contó la modelo. Tras esto, la conductora de A la Barbarossa opinó: “Vos dormís toda divina, espléndida”, a lo que Jésica le contestó entre risas: “¡No! Duermo normal como cualquiera”.



Cómo se encuentra la relación entre Jésica Cirio y Martín Insaurralde



A poco tiempo de confirmarse la separación entre la modelo y el político, Mariana Brey aseguró en Socios del Espectáculo que Jésica Cirio estaría viviendo un nuevo romance. “Es de hace tres meses. Me dicen que Jésica no estaría sola, lo que no significa que esté en pareja formal con alguien”, informó.



“Pero ella ya se está divirtiendo y está haciendo de las suyas, como corresponde, es una mujer soltera”, opino la panelista del programa de eltrece.



A su vez, la periodista Paula Varela explicó que "van a esperar al cierre de candidaturas" para blanquear la ruptura y que Jésica ya tiene "una casa en el barrio Highland Park de Pilar".



“Ya separada, Cirio pasa el 80 por ciento del tiempo en su casa de Cañitas, de capital, cosa que ella no podía hacer por cuestiones políticas cuando estaba mejor con él. Solo va a zona sur cuando él no está. No pueden blanquear ahora más que nada por el rol político de él, porque es un año electoral”, agregó al respecto.