La actitud de Nicole Neumann con su novio: por qué dicen que “es tóxica”

La conocida modelo Nicole Neumann fue junto a su pareja, Manu Urcera al casamiento de Lizy Tagliani, donde los demás invitados se percataron de una particular acción sorprendió a varios.



La mediática se presentó a la boda junto al piloto de automovilismo donde, según el programa Socios del Espectáculo, a varios famosos no les gustó una actitud que tuvo durante la fiesta.



Explicaron que: “La que no se levantó de la silla ni para bailar ni ir al baño, ni para nada es Nicole Neumann, que estaba agarrada al novio”. Además, agregó: “Estaba muy celosa de las mujeres que había en la fiesta y, entonces, no lo quería soltar. Es una toxica”.



Por otro lado, Rodrigo Lussich también reveló que: “Estaba furiosa porque no estaba entre las madrinas”, donde destacó que Elizabeth Vernaci y Mirtha Legrand habían sido las acompañantes de honor, publicó Radio Mitre.