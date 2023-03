Romina y Camila tuvieron un tenso cruce en el íntimo de Gran Hermano

Después de ser eliminada de Gran Hermano 2022, Romina participó este martes del encuentro íntimo con el conductor del programa, Santiago del Moro, y recibió un sinfín de acusaciones en su contra. Una de ellas fue de parte de Camila, con quien tuvo un tenso cruce en vivo.



“Vos a mi me trataste súper mal, me hiciste bullying, me sorprende que vos siendo ex diputada hayas tenido ciertos comentarios conmigo”, lanzó la joven.



“Que vos digas que empezó el problema porque te llevabas mal con él (por Alfa), inventale a cualquiera. Empezó el problema desde que entré yo, que no sé por qué te la agarraste conmigo. Ahí empezó el problema y yo quedé en el medio”, aseguró.



"Ay, mirá Cami, yo fui una de las que mejor te trató. No me voy a enganchar en lo tuyo, jamás te traté mal. Tenés mucho odio adentro, sacalo porque te va a hacer mal", le respondió Romina.



Revelarán los castings que hicieron los participantes

Después de lo que fue este tenso cruce, del Moro les contó a los finalistas y a los ex participantes que el miércoles mostrarán cómo fueron los castings a los que se sometieron para ingresar al reality.



Muchos de ellos, al enterarse de la noticia, no lo podían creer y hasta reconocieron que les daba vergüenza que lo compartieran.

Fuente: Noticias Argentinas